Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht - Einkaufswagen ins Gleis gestoßen

Stuttgart (ots)

Zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr ist es am späten Mittwochabend (29.04.2026) am Nordbahnhof in Stuttgart gekommen. Zeugenaussagen zufolge schob ein bislang unbekannter Mann gegen 23:30 Uhr einen Einkaufswagen mit einer Kiste Bier vom Bahnsteig 3 in das Gleis und entfernte sich anschließend. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei bargen die Gegenstände aus dem Gleis und stellten sie sicher. Das Gleis 3 handelt sich derzeit um ein Baustellengleis und wird offenbar nicht von Personenzügen, jedoch von Baustellenfahrzeugen, befahren. Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem noch unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer + 4971155049-1020 oder per E-Mail an: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden. Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang: Hindernisse wie diese können einen Zug zur Entgleisung bringen. Durch umherfliegende Gegenstände gefährden die Täter sich nicht nur selbst massiv, sondern vor allem auch Zugpassagiere und wartende Reisende.

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