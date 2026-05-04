Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisende sexuell belästigt

Stuttgart (ots)

Zu einer sexuellen Belästigung kam es am Sonntagmittag (03.05.2026) am Hauptbahnhof Stuttgart.

Gegen 14:00 Uhr hielt sich die Geschädigte mit türkischer Staatsangehörigkeit am Bahnsteig 7/8 auf, als ihr ein 24-Jähriger offenbar gegen ihren Willen ans Gesäß gefasst haben soll. Die 28-Jährige meldete den Sachverhalt kurz darauf an eine Streife des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn, welche den Tatverdächtigen kurz darauf stellen und einer alarmierten Streife der Bundespolizei übergeben konnte.

Gegen den 24-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung eingeleitet.

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