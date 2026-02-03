Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Einbruch in Einfamilienhaus_ Täter flüchten ohne Beute

Gevelsberg (ots)

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Haufer Straße kam es zwischen dem 31. Januar, 16:00 Uhr und dem 2. Februar, 11:00 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Täter die Hauseingangstür auf und gelangten so in die Räume des Hauses. Dort suchten sie nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0233391662100 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell