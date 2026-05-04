Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Bundespolizei sucht Zeugen nach gefährlichem Eingriff, Bedrohung und Beleidigung

Herrenberg (ots)

Zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr und weiteren Straftaten ist es am Freitag (01.05.2026) am Bahnhof in Herrenberg gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge bemerkte der Lokführer einer einfahrenden S-Bahn der Linie S1 gegen 15:15 Uhr eine bislang unbekannte männliche Person, welche über die Gleise lief. Daraufhin gab der Lokführer wohl einen Achtungspfiff ab und leitete eine Schnellbremsung ein. Der Tatverdächtige soll anschließend in eine abfahrbereite S-Bahn auf Gleis 2 gestiegen sein. Der Lokführer dieser Bahn weigerte sich offenbar aufgrund der Gleisüberschreitung den Unbekannten zu befördern und verwies ihn des Zuges. Nachdem er der Aufforderung nicht nachkam, soll der Verdächtige den 53-jährigen Lokführer mit deutscher Staatsangehörigkeit bedroht und beleidigt haben und im Anschluss, noch vor dem Eintreffen der alarmierten Landes- und Bundespolizei, in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Hierbei vergaß der Unbekannte seinen Rucksack, in welchem sich Betäubungsmittel befanden, in der Bahn.

Der mutmaßliche Täter mit südländischem Erscheinungsbild wird auf etwa 25 Jahre alt und auf eine Größe von ca. 170 cm geschätzt. Er wird weiterhin mit schwarzen Locken und Kinnbart beschrieben. Zur Tatzeit soll er ein lilafarbenes T-Shirt, eine kurze schwarze Hose sowie ein schwarzes Basecap mit einem aufgedruckten "N" getragen haben.

Die zuständige Bundespolizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail an: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

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