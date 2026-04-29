FW-EN: Ein nicht ganz so ruhiger Dienstag
Gevelsberg (ots)
Der Dienstag bescherte der Feuerwehr Gevelsberg mehrere Einsätze. Gegen 10:32 wurde die hauptamtliche Wache auf die Bundesautobahn 1 zu einem Verkehrsunfall gerufen. Aufgrund eines medizinischen Notfalls während der Fahrt, kollidierten 2 PKW miteinander. Verletzt wurde zum Glück niemand. Am Nachmittag ereignete sich der nächste Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer auf der Hagener Strasse. Auch hier wurde zum Glück niemand verletzt. Mit einem umgestürztem Baum am Abend und einer Unterstützung des Rettungsdienstes bei einer Reanimation, beendeten den Dienstag.
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