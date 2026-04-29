PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Gevelsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Ein nicht ganz so ruhiger Dienstag

FW-EN: Ein nicht ganz so ruhiger Dienstag
  • Bild-Infos
  • Download
  • 2 weitere Medieninhalte

Gevelsberg (ots)

Der Dienstag bescherte der Feuerwehr Gevelsberg mehrere Einsätze. Gegen 10:32 wurde die hauptamtliche Wache auf die Bundesautobahn 1 zu einem Verkehrsunfall gerufen. Aufgrund eines medizinischen Notfalls während der Fahrt, kollidierten 2 PKW miteinander. Verletzt wurde zum Glück niemand. Am Nachmittag ereignete sich der nächste Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer auf der Hagener Strasse. Auch hier wurde zum Glück niemand verletzt. Mit einem umgestürztem Baum am Abend und einer Unterstützung des Rettungsdienstes bei einer Reanimation, beendeten den Dienstag.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Gevelsberg
Christian Hasenohr
Telefon: 02332 771-400
E-Mail: feuerwehr@stadtgevelsberg.de

Original-Content von: Feuerwehr Gevelsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Gevelsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Gevelsberg
Weitere Meldungen: Feuerwehr Gevelsberg
Alle Meldungen Alle
  • 21.04.2026 – 08:51

    FW-EN: Himmelfahrt in Asbeck

    Gevelsberg (ots) - Der Förderverein des Löschzuges 3 der Feuerwehr Gevelsberg lädt herzlich zum diesjährigen Himmelfahrtsfest in Asbeck ein. Die Veranstaltung findet am 13. und 14. Mai im Ortskern, Neuenlander Straße 55, 58285 Gevelsberg-Asbeck, statt. Das Programm gestaltet sich wie folgt: Am Mittwoch, den 13. Mai, beginnt das Fest um 18:00 Uhr mit einem Dämmerschoppen, musikalisch begleitet von DJ ...

    Ein Dokument
    mehr
  • 08.04.2026 – 06:23

    FW-EN: Brand in einem schwer zugänglichen Waldstück

    Gevelsberg (ots) - Am Dienstagabend wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einem schwer zugänglichen Waldstück im Bereich Zum Berger See gerufen. Vor Ort hatte es auf eine Fläche von ca. 500 qm gebrannt. Da die Zuwegung sehr erschwert war, mussten zahlreiche Kräfte nachgefordert werden. Die erst eintreffenden Kräfte der Hauptwache konnten den Brand mit Kleinlöschgeräten eindämmen und ein weiteres Ausbreiten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren