Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Brand in einem schwer zugänglichen Waldstück

Gevelsberg (ots)

Am Dienstagabend wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einem schwer zugänglichen Waldstück im Bereich Zum Berger See gerufen. Vor Ort hatte es auf eine Fläche von ca. 500 qm gebrannt. Da die Zuwegung sehr erschwert war, mussten zahlreiche Kräfte nachgefordert werden. Die erst eintreffenden Kräfte der Hauptwache konnten den Brand mit Kleinlöschgeräten eindämmen und ein weiteres Ausbreiten verhindern. Zur weiteren Brandbekämpfung musste eine umfangreiche Wasserversorgung aufgebaut werden, welche zahlreiche Einsatzkräfte erforderte. Da der Zugang zur tief im Wald liegenden Brandstelle sehr erschwert war, wurden geländegängige Kleinfahrzeuge eingesetzt und eine große Menge an Einsatzpersonal benötigt. Neben den Kräften der Hauptwache waren alle drei Löschzüge eingebunden. Weiter wurden Einheiten aus den umliegenden Gemeinden angefordert. Hier waren Kräfte aus den Feuerwehren Wetter, Hattingen, Essen, Ennepetal und des Ennepe-Ruhr-Kreises vor Ort. Die sehr zeitaufwendigen Nachlöscharbeiten dauerten bis Mitternacht an. Die Einsatzstelle wurden abschließend an die Polizei übergeben. Während der Dauer des Einsatzes wurde der Grundschutz im Stadtgebiet durch die Feuerwehr Wetter sichergestellt.

Original-Content von: Feuerwehr Gevelsberg, übermittelt durch news aktuell