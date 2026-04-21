Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Himmelfahrt in Asbeck

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Gevelsberg (ots)

Der Förderverein des Löschzuges 3 der Feuerwehr Gevelsberg lädt herzlich zum diesjährigen Himmelfahrtsfest in Asbeck ein. Die Veranstaltung findet am 13. und 14. Mai im Ortskern, Neuenlander Straße 55, 58285 Gevelsberg-Asbeck, statt. Das Programm gestaltet sich wie folgt: Am Mittwoch, den 13. Mai, beginnt das Fest um 18:00 Uhr mit einem Dämmerschoppen, musikalisch begleitet von DJ Phonic. Für diesen Abend ist eine Einlasskontrolle vorgesehen. Am Donnerstag, den 14. Mai, starten die Feierlichkeiten ab 10:00 Uhr. Ein besonderes Highlight am Nachmittag ist die traditionelle Erbsensuppe aus der Gulaschkanone. Darüber hinaus erwarten Sie eine Verlosung der Jugendfeuerwehr sowie eine Hüpfburg für unsere kleinen Gäste. An beiden Tagen ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Wir bitten um Beachtung, dass das Mitbringen eigener Getränke nicht gestattet ist. Der Förderverein freut sich auf Ihr zahlreiches Erscheinen und zwei gesellige Tage in toller Atmosphäre. Mit freundlichen Grüßen Förderverein Löschzug 3 Feuerwehr Gevelsberg

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