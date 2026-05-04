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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Tatverdächtiger nach sexueller Belästigung vorläufig festgenommen

Stuttgart (ots)

Zu einer sexuellen Belästigung durch einen 38 Jahre alten Mann ist es am Sonntag (03.05.2026) am Hauptbahnhof in Stuttgart gekommen.

Aktuellen Informationen zufolge hielt sich der 38-Jährige mit surinamischer Staatsangehörigkeit gegen 18:10 Uhr am Bahnsteig 15/16 auf. Als eine 18-jährige Mitarbeiterin der Deutschen Bahn AG mit deutscher Staatsangehörigkeit an dem Mann vorbeilief, soll er ihr mit der Hand über ihr Gesäß gestrichen haben und anschließend geflüchtet sein. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei trafen den Mann im Rahmen der Fahndung im Bereich der Heilbronner Straße an und nahmen ihn vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzte er seinen Weg fort.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Meriam Kielneker
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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