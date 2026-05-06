Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Auseinandersetzung im Zug - Reisender filmt Notsituation eines anderen Fahrgastes

Schelklingen (ots)

Nachdem sich ein Fahrgast am Dienstagnachmittag (05.05.2026) in einem Zug zwischen Munderkingen und Schelklingen in einer Notsituation befunden hat, kam es zwischen dem 66 Jahre alten Zugbegleiter und einem 47-jährigen Reisenden zu einer Auseinandersetzung.

Ersten Erkenntnissen zufolge erlitt der Fahrgast während der Fahrt gegen 16:45 Uhr einen medizinischen Notfall. Während des Halts in Schelklingen soll der 47-Jährige die Rettungsmaßnahmen mit seinem Mobiltelefon gefilmt haben. Der Zugbegleiter bemerkte dies und forderte den 47-Jährigen mit türkischer Staatsangehörigkeit nach derzeitigem Kenntnisstand dazu auf, das Video zu löschen und aus dem Zug auszusteigen. In Folge dessen entwickelte sich offenbar eine verbale Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Im weiteren Verlauf soll der Verdächtige den Zugbegleiter beleidigt und sich unkooperativ verhalten haben, sodass sich der 66-Jährige wohl bedroht fühlte. Aktuellen Informationen zufolge setzte der Zugbegleiter mit deutscher Staatsangehörigkeit daraufhin Pfefferspray gegen seinen Kontrahenten ein. Alarmierte Einsatzkräfte der Landespolizei trafen alle Beteiligten vor Ort an und kontrollierten sie. Das Pfefferspray wurde sichergestellt.

Die zuständige Bundespolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt sachdienliche Hinweise zur Tat unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de entgegen.

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