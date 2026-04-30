Feuerwehr Grevenbroich

FW Grevenbroich: Jugendliche in Grevenbroich tot aus der Erft geborgen

Bild-Infos

Download

Grevenbroich (ots)

Trotz intensiver Suchmaßnahmen auf der Erft bei Grevenbroich endete ein gemeinsamer Einsatz von Feuerwehr und Wasserrettungskräften aus dem Rhein-Kreis Neuss sowie aus Köln am Donnerstagnachmittag leider erfolglos. Rund 1:45 Stunden nach dem Alarm konnte ein Tauchtrupp eine in der Erft versunkene jugendliche Person nur noch tot aus dem Gewässer bergen.

Gegen 14:05 hatten Jugendliche einen Notruf abgesetzt, dass eine von mehreren zuvor in der Erft befindlichen Jugendlichen plötzlich untergegangen und dann nicht mehr aufgetaucht sei. Die wegen der Nähe zur Grevenbroicher Feuerwache bereits kurz darauf am Unglücksort eintreffenden Wehrleute begannen unmittelbar mit der Absuche des Ufers. Wenig später stießen Wasserretter, darunter Strömungsretter und Taucher der DRK-Wasserwacht aus Neuss sowie der DLRG aus dem Rhein-Kreis Neuss und später aus Köln hinzu.

Rund 70 Kräfte von Feuerwehr und Wasserrettung waren zeitweise im Einsatz, um die Erftufer, zwischen der ursprünglichen Unglücksstelle nahe der Brücke der K10 über die Erft und der Straße am Wehr in Wevelinghoven an Ufer sowie über und unter Wasser abzusuchen. Leider blieben alle Bemühungen, die Person noch lebend zu finden, erfolglos. Gegen 15:50 Uhr wurde die ertrunkene Person unter Wasser von einem Tauchtrupp entdeckt und an Land gebracht. Eine Notärztin konnte nur noch den Tod feststellen.

Die Angehörigen sowie die weiteren beteiligten Jugendlichen wurden während des Einsatzes von Notfallseelsorgern in der Feuerwache Grevenbroich betreut. Die Polizei nimmt Ermittlungen zum Hergang des Unglückfalles auf.

Original-Content von: Feuerwehr Grevenbroich, übermittelt durch news aktuell