Feuerwehr Grevenbroich

FW Grevenbroich: Folgemeldung Großbrand Grevenbroich: Brand gegen 2:30 Uhr weitgehend gelöscht, Brandwache bleibt noch bis Freitagabend vor Ort.

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Grevenbroich (ots)

Folgemeldung zu unseren Berichten von 19:34 Uhr (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/134498/6261603) und 00:02 Uhr (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/134498/6261623)

(FW Grevenbroich) Die Feuerwehr konnte die umfassende Brandbekämpfung bei dem Großbrand, der am Donnerstagabend (23.6.) gegen 18:30 Uhr in einem Autoteilehandel im Grevenbroicher Industriegebiet Ost ausgebrochen war, am frühen Freitagmorgen gegen 2:30 Uhr beenden. Zur Kontrolle der Einsatzstelle blieb jedoch eine ehrenamtliche Löscheinheit während der Nachtstunden vor Ort, um gelegentlich wieder aufflammende Kleinbrände in dem einsturzgefährdeten Gebäude sofort bekämpfen zu können.

Die Brandwache wird nach aktueller Planung noch bis Freitagabend andauern; aktuell erfolgt ein Austausch der Kräfte durch eine weitere ehrenamtliche Löscheinheit. Grund ist, dass das Gebäude nicht mehr betreten werden kann und daher der direkte Zugang zu allen Glutnestern nicht möglich ist. Das verzögert die Löschmaßnahmen und damit das endgültige Einsatzende.

Wesentlich zum Löscherfolg beigetragen haben Kräfte des Technischen Hilfswerks einer Facheinheit aus Essen, die mit einem Spezialbagger mehrere an das Gebäude angebaute Container von außen geöffnet haben. Diese als Lagerräume, Werkstätten und Büros genutzten Container waren wegen des Brandes und der Einsturzgefahr für die Wehrleute nicht von innen erreichbar. Nach dem Öffnen waren sichere Löschmaßnahmen auch von außen möglich.

Während Betriebsgebäude, Lager und Werkstatt durch den Brand vollständig zerstört wurden, konnte die Grevenbroicher Feuerwehr, unterstützt durch Kräfte der Feuerwehren aus Jüchen und Dormagen, die anfänglich drohende Ausbreitung des Feuers auf einen zum Betrieb gehörenden, direkt angrenzenden Schrottplatz verhindern.

Insgesamt waren mehr als 150 Kräfte aus Grevenbroich in den Einsatz eingebunden. Mit seiner Größe und Brandintensität zählt der gestrige Großbrand zu den umfangreichsten Einsätzen der Grevenbroicher Wehr im vergangenen Jahrzehnt.

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