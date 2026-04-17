Feuerwehr Grevenbroich

FW Grevenbroich: Feuerwehr Grevenbroich bewältigt neun Einsätze im 24-Stunden-Dienst

Grevenbroich (ots)

Grevenbroich - Insgesamt neun Einsätze hat die Feuerwehr Grevenbroich im Verlauf des 24-Stunden-Dienstes am 16. April abgearbeitet.

Der Einsatztag begann um 8.30 Uhr mit einer eingeschlossenen Person in einem Aufzug in der Südstadt. Nur wenige Minuten später, um 8.40 Uhr, rückten weitere Kräfte zu einem Betrieb an der Gürather Straße in Neurath aus. Dort war es zu einem Brand in einer Lüftungsanlage gekommen. Das Feuer konnte bereits durch Mitarbeiter mit einem Pulverlöscher eingedämmt werden. Die Feuerwehr führte anschließend Nachlöscharbeiten von unten sowie über eine Drehleiter durch.

Im weiteren Tagesverlauf folgten drei kleinere Einsätze, bevor gegen 18.50 Uhr mehrere Einheiten zu einem Supermarkt nach Wevelinghoven alarmiert wurden. Dort war ein Mitarbeiter mit dem Fuß in einem Förderband eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite die Person aus ihrer Zwangslage. Bereits zehn Minuten später wurde ein Brandmeldealarm in einem Seniorenzentrum an der Hundhausenstraße ausgelöst, der sich jedoch als Fehlalarm herausstellte.

Nach einer ruhigen Nacht alarmierte die Leitstelle gegen 6.00 Uhr die Besatzung des Kleineinsatzfahrzeugs zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 26 zwischen Neurath und der Bundesstraße 59. Nach dem Eintreffen forderten die Einsatzkräfte weitere Unterstützung nach, da eine verletzte Person noch in ihrem Pkw eingeschlossen war. Die Feuerwehr befreite den Fahrer mittels technischem Gerät. Er wurde anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Zwei weitere Insassen des zweiten beteiligten Fahrzeugs wurden ebenfalls zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

An den Einsätzen beteiligt waren die Einheiten Stadtmitte, Wevelinghoven, Frimmersdorf/Neurath, Gustorf-Gindorf, Kapellen, und Hemmerden sowie die hauptamtliche Wache.

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