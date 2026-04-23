PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Grevenbroich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Grevenbroich

FW Grevenbroich: Erstmeldung Feuerwehr Grevenbroich Brennt Schrottplatz im Industriegebiet-Ost

FW Grevenbroich: Erstmeldung Feuerwehr Grevenbroich Brennt Schrottplatz im Industriegebiet-Ost
  • Bild-Infos
  • Download

Grevenbroich (ots)

Seit 18:30 Uhr sind zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr Grevenbroich an der Nikolaus-Otto-Straße im Industriegebiet-Ost im Einsatz. Zwischenzeitlich wurde für das gesamte Stadtgebiet Stadtalarm ausgelöst.

Auf dem Gelände eines Schrotthofes ist es zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr ist mit allen verfügbaren Kräften im Einsatz. Die Rauchentwicklung ist weithin sichtbar.

Für das Stadtgebiet Grevenbroich sowie Teile von Jüchen und Rommerskirchen wurde eine NINA-Warnung vor Rauchgasen herausgegeben. Weitere Informationen folgen.

Informationen für Pressevertreter unter: 0176 83131180

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Grevenbroich
- Presseteam
Sebastian Draxl
Telefon: 0157/34221358
E-Mail: FW-Presse_Grevenbroich@outlook.com
https://www.grevenbroich.de/rathaus-buergerservice/feuerwehr/

Original-Content von: Feuerwehr Grevenbroich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Grevenbroich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Grevenbroich
Weitere Meldungen: Feuerwehr Grevenbroich
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren