FW Grevenbroich: Erstmeldung Feuerwehr Grevenbroich Brennt Schrottplatz im Industriegebiet-Ost
Grevenbroich (ots)
Seit 18:30 Uhr sind zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr Grevenbroich an der Nikolaus-Otto-Straße im Industriegebiet-Ost im Einsatz. Zwischenzeitlich wurde für das gesamte Stadtgebiet Stadtalarm ausgelöst.
Auf dem Gelände eines Schrotthofes ist es zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr ist mit allen verfügbaren Kräften im Einsatz. Die Rauchentwicklung ist weithin sichtbar.
Für das Stadtgebiet Grevenbroich sowie Teile von Jüchen und Rommerskirchen wurde eine NINA-Warnung vor Rauchgasen herausgegeben. Weitere Informationen folgen.
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