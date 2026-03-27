Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 27.03.2026 -2-

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Kupferkabel im Wert von mehreren tausend Euro geklaut; Polizei sucht Zeugen

Bei der Polizei in Eschwege wurde der Diebstahl von Kupferkabeln zur Anzeige gebracht. Demnach haben unbekannte Täter auf einer Baustelle bei der "Domäne Vogelsburg" (Gemarkung Eschwege, zw. Eschwege u. Reichensachsen) einen Baucontainer aufgebrochen und zwei Kabelrollen mit je 700 Meter Kabeln im Gesamtwert von 16.000 Euro geklaut. Der angerichtete Sachschaden durch den Containeraufbruch wird mit 100 Euro angegeben. Ereignet hat sich der Diebstahl zwischen Donnerstag 17.30 Uhr und Freitag 07.00 Uhr. Hinweise unter 05651/925-0.

Mit Pkw gegen Carportpfosten gefahren

Einen Schaden von insgesamt 2100 Euro hat eine 25-Jährige aus Eschwege beim Ausparken von einem Parkplatz verursacht. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag um 12.00 Uhr in der Pontanistraße in Eschwege, wo die 25-Jährige beim Ausparken aus Unachtsamkeit gegen den Pfosten eines Carports fuhr. Der Schaden am Auto beläuft sich auf 2000, der an dem Pfosten auf 100 Euro.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

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