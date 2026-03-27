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Polizei Eschwege

POL-ESW: Geldbörsendiebstähle

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Am gestrigen Donnerstag wurden zwei Geldbörsendiebstähle angezeigt.

Die erste Tat ereignete sich um 11:30 Uhr im Aldi-Markt in der Dünzebacher Straße in Eschwege. Dort wurde einer 75-Jährigen aus Eschwege während des Einkaufs das Portmonee aus der Jackentasche "gezogen" und entwendet.

Der zweite Vorfall ereignete sich im Aldi-Markt in der Niederhoner Straße in Eschwege. Um 12:05 Uhr wurde ein 77-Jähriger aus der Gemeinde Meißner Opfer von Trickdieben. Auch dem 77-Jährigen wurde das Portmonee aus der Jackentasche entwendet. In beiden Fällen befanden sich Bargeld, Bankkarten und persönliche Dokumente in den Geldbörsen.

Durch die unbekannten Täter wurde zudem versucht mit einer der gestohlenen Bankkarten Abbuchungen vorzunehmen, was aber misslang.

Der Gesamtschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

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