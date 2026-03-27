Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 27.03.26

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Auto rollt zurück

Um 16:37 Uhr parkte gestern Nachmittag eine 46-Jährige aus Eschwege ihren Pkw in der Reichensächser Straße in Eschwege am Fahrbahnrand ab. Da das Auto gegen Wegrollen nicht ausreichend gesichert war, setzte es sich rückwärts in Bewegung und rollte dadurch auf einen dahinter geparkten Pkw Skoda. Der Sachschaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben.

Unfallflucht

Um 14:20 Uhr befuhr am gestrigen Donnerstag ein 51-Jähriger aus Duderstadt mit einem Lkw die B 27. In der Gemarkung von Oberrieden kam ihm auf Höhe von Oberrieden ein Lkw entgegen, der zu weit links fuhr, so dass es zum Zusammenstoß der Außenspiegel kam. Der Schaden wird mit ca. 150 EUR angegeben. Hinweise auf den/ die flüchtigen Verursacher: 05651/9250.

Polizei Sontra

Diebstahl eines Smartphones

Am Bahnhof in Sontra wurde am gestrigen Tag einem 45-Jährigen aus Sontra das Smartphone "Xiaomi" entwendet, wie gestern Mittag angezeigt wurde. Der Geschädigte äußerte einen Tatverdacht gegen einen Mann und eine Frau von süd-osteuropäischem Aussehen. Der Mann soll eine Sporttasche mitgeführt haben, die Frau ca. 20 Jahre alt sein. Schaden: ca. 120 EUR. Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter 05653/97660 entgegen.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

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