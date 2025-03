POL-EU: Nach Verkehrskontrolle ging es auf die Polizeiwache

Mechernich (ots) - Am Mittwoch (26. März) zwischen 2 und 4 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Straße Auf der Ley in Mechernich ein. Die Unbekannten beschädigten die Scheibe eines Fensters im Erdgeschoss und öffneten einen Fenstergriff. Im Wohnhaus wurden alle Räume und Schränke durchsucht. Aus dem Wohnhaus wurde nichts entwendet. Es wurde eine Anzeige wegen Wohnungseinbruchdiebstahls aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

