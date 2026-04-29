Feuerwehr Grevenbroich

FW Grevenbroich: Feuerwehr löscht Kleinbrand in Grevenbroicher Wilhelm-von-Humboldt Gesamtschule

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Grevenbroich (ots)

(FW Grevenbroich) - Gegen 13:00 Uhr wurde die Feuerwehr Grevenbroich am heutigen Mittwoch zu einem Brandereignis in der Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule an der Hans-Sachs-Straße alarmiert. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit mehreren Kräften im Einsatz.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war ein Flurbereich leicht verraucht. Es handelte sich um einen Kleinbrand. Ein Trupp unter Atemschutz ging zur Brandbekämpfung vor und konnte das Feuer zügig löschen. Im Anschluss wurde das Gebäude belüftet. Weitere Einsatzkräfte mussten nicht mehr anrücken.

Der Rettungsdienst untersuchte vier Schüler sowie eine Lehrerin, da sie Rauchgase eingeatmet hatten. Alle übrigen Schüler blieben unverletzt und konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Die Lehrerin wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus transportiert. Zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Der Einsatz konnte nach etwas mehr als einer Stunde beendet werden.

Die Einheit Hemmerden unterstützte den Rettungsdienst währenddessen bei zwei weiteren Einsätzen.

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