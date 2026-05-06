Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Widerstand geleistet und Polizisten beleidigt

Stuttgart (ots)

Ein 27 Jahre alter Mann hat am Dienstagnachmittag (05.05.2026) am Hauptbahnhof in Stuttgart Widerstand gegen Beamte der Bundespolizei geleistet.

Im Rahmen einer Kontrolle gegen 16:30 Uhr beleidigte der deutsche Staatsangehörige die eingesetzten Polizisten umgehend verbal und leistete den Aufforderungen keine Folge. Als der 27-Jährige nach Ausweisdokumenten durchsucht wurde, riss dieser sich los, sodass ein Beamter zu Boden stürzte und sich leicht am Knie verletzte. Gegen die anschließende Fesselung wehrte sich der aggressive Mann vehement und beleidigte die Beamten erneut. Durch den Vorfall verletzte er sich nach derzeitigem Kenntnisstand leicht an der Stirn. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzte er seinen Reiseweg fort.

Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, der Körperverletzung sowie der Beleidigung ermittelt.

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