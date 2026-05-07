Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbekannter Reisender bedroht Zugbegleiter

Reutlingen (ots)

Zu einer Bedrohung durch einen bislang unbekannten Täter ist es am Mittwochnachmittag (06.05.2026) in einer Regionalbahn auf Höhe Reutlingen gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand konnte der Unbekannte im Rahmen einer Fahrscheinkontrolle gegen 15:05 Uhr dem 50 Jahre alten Zugbegleiter kein gültiges Ticket vorzeigen. Nachdem der Zugbegleiter daraufhin den Ausweis des Reisenden verlangte, soll er den DB Mitarbeiter unvermittelt bedroht und beleidigt haben. Beim Halt in Reutlingen-Sondelfingen stieg der Tatverdächtige aus und entfernte sich in unbekannte Richtung. Der geschädigte 50-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit erstattete am nächsten Tag Anzeige bei der Bundespolizei. Diese hat die Ermittlungen eingeleitet und nimmt sachdienliche Hinweise zum Vorfall unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de entgegen.

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