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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Verfassungsfeindliche Äußerungen und Beleidigungen am Hauptbahnhof Stuttgart

Stuttgart (ots)

Gleich mehrere Straftaten beging eine 55-jährige Frau in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (06.05.2026) am Hauptbahnhof Stuttgart.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge nutzte die kanadische Staatsangehörige gegen 00:05 Uhr zunächst eine S-Bahn auf der Fahrstrecke von Kornwestheim in Richtung Stuttgart. Da die Frau im Rahmen einer Fahrscheinkontrolle einen solchen nicht vorweisen konnte, wurde am Hauptbahnhof Stuttgart eine Streife der Bundespolizei hinzugezogen. Gegenüber den eingesetzten Beamten zeigte sich die 55-Jährige unkooperativ und verbal aggressiv. Zudem soll sie lautstark die Worte "Sieg Heil" gerufen haben. Da die Identität der Verdächtigen vor Ort nicht festgestellt werden konnte, brachten die Einsatzkräfte die Frau zum Bundespolizeirevier Stuttgart. Hierbei sprach sie mehrere Beleidigungen gegen die eingesetzten Streifen aus. Nach Abschluss aller Maßnahmen konnte die Frau ihren Weg fortsetzen.

Ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und der Beleidigungen, wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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