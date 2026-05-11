Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Neuer Standort für das Bundespolizeirevier Stuttgart

Stuttgart (ots)

Nach fast sechs Monaten am Interimsstandort in der Moskauer Straße 1 verlegt das Bundespolizeirevier Stuttgart seinen Sitz erneut und kehrt wieder in den Hauptbahnhof Stuttgart zurück. Ab dem 11. Mai 2026, 18:00 Uhr, werden die Dienstgeschäfte planmäßig in der neu errichteten Liegenschaft gegenüber des Bahnsteigs 16 wahrgenommen. Der neue Standort ist ebenfalls vorübergehend angelegt und wird bis zur Fertigstellung des endgültigen Dienstsitzes im Bereich des Bonatzbaus beibehalten. Die Standortverlegung wird die sichtbare Präsenz der Bundespolizei im Hauptbahnhof Stuttgart erhöhen und ihr ein schnelleres Reagieren auf Einsatzlagen im Bahnhofsbereich ermöglichen. Die Postanschrift des künftigen Bundespolizeireviers Stuttgart lautet: Am Schlossgarten 2, 70173 Stuttgart. Die telefonische Erreichbarkeit bleibt unverändert unter der Rufnummer 0711 55049-1500 bestehen. Besucherinnen und Besucher erreichen das Revier über den Querbahnsteig des Stuttgarter Hauptbahnhofs, wo auch entsprechende Beschilderungen angebracht wurden.

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