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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Bundespolizeiinspektion Stuttgart: Mann nach Angriff auf Polizeibeamte in Untersuchungshaft

Stuttgart (ots)

Am Donnerstagmorgen (07.05.2026) soll ein 26-Jähriger im Bereich des Bahnhofs Stuttgart-Bad Cannstatt gleich mehrere Straftaten begangen haben. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde er vorläufig festgenommen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen soll der Mann mit gambischer Staatsangehörigkeit gegen 10:00 Uhr aus einem Kiosk im Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt zunächst drei Dosen Bier entwendet haben. Die 49-jährige Verkäuferin bemerkte jedoch den Diebstahl und informierte umgehend eine im Bahnhof befindliche Streife der Bundespolizei über den Sachverhalt. Bereits zu Beginn der anschließenden Kontrolle zeigte sich der 26-Jährige gegenüber den Einsatzkräften verbal aggressiv. Da im Verlauf der Kontrolle festgestellt wurde, dass sich der Mann offenbar unerlaubt in Deutschland aufhält, sollte er zur Durchführung weiterer Maßnahmen zur Dienststelle verbracht werden. Auf dem Weg zum Dienstfahrzeug versuchte sich der Mann aus den Griffen der Beamten zu befreien. Als er aufgrund seines aggressiven Verhaltens gefesselt wurde, trat er zudem nach den beiden Beamten und verletzte diese leicht. Im Rahmen der weiteren Sachverhaltsaufklärung wurde ergänzend noch bekannt, dass gegen den Verdächtigen bereits ein gültiges Hausverbot für den Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt bestand. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der 26-Jährige vorläufig festgenommen und am 08.05.2026 dem Haftrichter des Amtsgerichts Stuttgart vorgeführt. Nachdem ein Untersuchungshaftbefehl erlassen und in Vollzug gesetzt worden war, brachten Beamte der Bundespolizei den Mann in eine Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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