Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Person im Gleis sorgt für Zughalt und Streckensperrungen bei Waiblingen

Waiblingen (ots)

Bereits am Samstagabend (09.05.2026) kam es auf der Bahnstrecke zwischen Backnang und Waiblingen zu erheblichen Beeinträchtigungen im Bahnverkehr. Grund hierfür war eine Person im Gleisbereich sowie eine technische Störung am Zug.

Nach bisherigen Erkenntnissen erhielt der Triebfahrzeugführer eines Regionalexpresses durch die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn in Karlsruhe gegen 19:45 Uhr die Anweisung, die Fahrt aufgrund einer gemeldeten Person im Gleisbereich nur noch mit langsamer Geschwindigkeit fortzusetzen. Etwa 200 Meter hinter dem Bahnhof Waiblingen konnte der Triebfahrzeugführer schließlich eine männliche Person im Gleisbett feststellen und den Zug rechtzeitig anhalten.

Der 43-jährige rumänische Staatsangehörige wurde wohl zunächst durch den Triebfahrzeugführer gestellt und anschließend an Einsatzkräfte der Landespolizei Waiblingen übergeben. Im betroffenen Regionalexpress befanden sich rund 300 Reisende, darunter zahlreiche Fans des VfB Stuttgart sowie Besucher des Cannstatter Frühlingsfestes. Nach Angaben des Triebfahrzeugführers war die Stimmung im Zug aufgrund der langen Wartezeit zunehmend angespannt.

Eine Weiterfahrt des Zuges war anschließend offenbar nicht mehr möglich, da zusätzlich eine technische Störung an der Achse des Zuges festgestellt wurde. Während des Aufenthalts wurden nach aktuellem Stand insgesamt viermal die Notentriegelungen des Zuges betätigt. Da der Zug nicht mehr bis zum Bahnhof Waiblingen zurückfahren konnte, mussten sämtliche Reisenden durch Einsatzkräfte der Bundespolizei über die Gleise aus dem Zug evakuiert werden. Der Triebfahrzeugführer musste zudem aufgrund gesundheitlicher Probleme durch den Rettungsdienst versorgt werden.

Die Reisenden konnten ihre Fahrt anschließend mit anderen Zügen sowie teilweise mit Taxis fortsetzen.

Durch den Vorfall kam es zu erheblichen Auswirkungen auf den Bahnverkehr. Die Strecke musste zwischen etwa 19:40 Uhr und 00:00 Uhr mehrfach gesperrt werden, sodass unter anderen die S-Bahnlinien der S 2 und der S 3 zwischenzeitlich komplett unterbrochen waren.

Die Bundespolizei hat gegen den 43-jährigen rumänischen Staatsangehörigen ein Strafverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

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