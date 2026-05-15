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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Sicherheitsdienst beleidigt und bedroht

Bietigheim-Bissingen (ots)

Am Donnerstagmittag (14.05.2026) geriet ein 33-Jähriger in einem Zug von Stuttgart nach Bietigheim-Bissingen in eine verbale Auseinandersetzung mit dem Sicherheitsdienst der Deutschen Bahn.

Bisherigen Informationen zufolge soll der Verdächtige gegen 15:20 Uhr zusammen mit seinem 12-jährigen Neffen einen Regionalzug von Stuttgart nach Bietigheim-Bissingen genutzt haben. Als der Mann im Rahmen der Fahrscheinkontrolle offenbar kein gültiges Ticket für seinen Neffen vorweisen konnte, wurde er durch zwei im Zug befindliche Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes aufgefordert auszusteigen. Dieser Aufforderung kam der afghanische Staatsangehörige jedoch nicht nach und soll stattdessen die 23 und 28 Jahre alten Mitarbeiter mit afghanischer und deutscher Staatsangehörigkeit mehrfach beleidigt und bedroht haben. Als diese anschließend die Bundespolizei über den Sachverhalt informierten, soll der 33-Jährige versucht haben, aus dem Zug zu flüchten, was durch den Sicherheitsdienst unterbunden wurde. Durch die eintreffenden Einsatzkräfte der Bundespolizei konnte die Situation beruhigt werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung und der Beleidigung wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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