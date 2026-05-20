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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Sachbeschädigung an Blitzer
Zeugen gesucht

Kranenburg-Nütterden (ots)

In der Zeit zwischen Freitagabend und Montagvormittag (18. Mai 2026) haben unbekannte Täter die stationäre Geschwindigkeitsmessanlage an der Dorfstraße beschädigt. Der Blitzer wurde im Bereich der Kameralinse mit schwarzer Farbe besprüht und mit einem Aufkleber beklebt. Die Verunreinigung wurde bereits seitens der Kreisverwaltung beseitigt. Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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