Rees-Haffen (ots) - Am Samstagvormittag (16. Mai 2026) klingelte ein Mann an der Haustür eines Seniors auf der Laakstraße. Der Unbekannte gab an, er arbeite für ein Subunternehmen der Stadtwerke und müsse den Zählerstand ablesen. Der Mann ließ sich einen Brief der Stadtwerke zeigen, den der Senior zuvor erhalten habe und notierte sich offenbar persönliche Daten ...

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