POL-KLE: Kranenburg - Sachbeschädigung an Blitzer
Zeugen gesucht
Kranenburg-Nütterden (ots)
In der Zeit zwischen Freitagabend und Montagvormittag (18. Mai 2026) haben unbekannte Täter die stationäre Geschwindigkeitsmessanlage an der Dorfstraße beschädigt. Der Blitzer wurde im Bereich der Kameralinse mit schwarzer Farbe besprüht und mit einem Aufkleber beklebt. Die Verunreinigung wurde bereits seitens der Kreisverwaltung beseitigt. Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)
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