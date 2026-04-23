Polizei Braunschweig

POL-BS: Handel mit Betäubungsmitteln

Braunschweig (ots)

Innenstadt, 14.04.2026, 18:50 Uhr

Beschuldigter nach Durchsuchung vorläufig festgenommen

Vor rund einer Woche beobachteten Polizeibeamte in der Innenstadt einen 25-Jährigen im Rahmen der Bekämpfung von Drogenkriminalität. Bei einer Kontrolle des polizeibekannten Mannes wurden Betäubungsmittel gefunden.

Dem sich anschließende weitere polizeiliche Ermittlungen erhärteten den Verdacht, dass der Mann möglicherweise mit Betäubungsmitteln handelt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Richter am Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss für eine Wohnung in der Innenstadt, die der Mann zuvor mittels Schlüssel betreten und kurz darauf wieder verlassen hatte.

Bei der Wohnungsdurchsuchung wurden neben Betäubungsmitteln in Form von Marihuana und einer nicht geringen Menge Kokain auch Verpackungsmaterial und Konsumutensilien gefunden und beschlagnahmt. Der 25-Jährige wurde vorläufig festgenommen und muss sich nun wegen Unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln verantworten.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde kein Haftantrag gestellt und der Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

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