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Polizei Braunschweig

POL-BS: Eigentümer gesucht - Fahrräder sichergestellt

POL-BS: Eigentümer gesucht - Fahrräder sichergestellt
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Braunschweig (ots)

Karlstraße, 08.04.2026, 11:30 Uhr

Polizei ermittelt wegen bandenmäßigem Diebstahl

Anfang April informierte eine 29-jährige Braunschweigerin die Polizei, da sie ihr vor der Wohnung entwendetes Fahrrad in einem Haus in der Karlstraße orten konnte. Durch einen Signalton konnte das Fahrrad in einer Wohnung festgestellt werden. Nachdem die Monteurswohnung mit Einverständnis der anmietenden Firma betreten wurde, stellen die Polizeibeamten noch vier weitere Fahrräder fest. Sie waren bereits zerlegt und die Einzelteile mit Verpackungsmaterial umwickelt, sodass sie transportbereit waren.

Eines der Räder konnte nach dem Zusammenbau bereits einer Straftat zugeordnet werden.

Bei den drei übrigen Fahrrädern handelt es sich um ein schwarzes Trekkingrad von CANYON, ein schwarzes Herrenrad von GALAND und ein schwarz-grünes Mountainbike von BULLS. Die Fahrräder wurden beschlagnahmt und ein Strafverfahren gegen die Wohnungsnutzer eingeleitet, da die Gesamtumstände einen bandenmäßigen Diebstahl der Fahrräder vermuten lassen.

Bei den drei übrigen Fahrrädern handelt es sich um ein schwarzes Trekkingrad von CANYON, ein schwarzes Herrenrad von GALAND und ein schwarz-grünes Mountainbike von BULLS.

Die Polizei sucht nun nach Hinweisen auf die Eigentümer. Zeugen werden gebeten, sich dahingehend beim Polizeikommissariat Nord unter 0531-476 3315 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

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