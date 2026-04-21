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Polizei Braunschweig

POL-BS: Festnahme nach versuchtem Raub und gefährlicher Körperverletzung

Braunschweig (ots)

Am Theater, 18.04.2026, 23:25 Uhr

Drei Täter nach Flucht gestellt

Am späten Samstagabend kam es auf Höhe der Unterführung zwischen dem Museums- und dem Theaterpark zu einem versuchten Raub und einer gefährlichen Körperverletzung. Eine jugendliche Freundesgruppe von ca. 10 Personen wurde demnach zunächst durch drei Männer angesprochen. Die Männer, im Alter von 19 und je 23 Jahren, fragten die Jugendlichen nach Zigaretten und Feuer. Nachdem die Jugendlichen verneinten, griffen die Täter die Jugendlichen unvermittelt mit Schlägen und Tritten an. Hierbei wurden vier Braunschweiger im Alter von je 17 und 18 Jahren verletzt. Zudem haben die Täter versucht einer 17-jährigen Braunschweigerin die Handtasche zu entreißen. Durch das Einschreiten eines 18-jährigen Braunschweigers konnte dies allerdings verhindert werden. Anschließend wirkten die Männer gemeinschaftlich mit Schlägen und Tritten auf jenen 18-Jährigen ein. Nach kurzzeitiger Verfolgung ließen die Täter von dem 18-Jährigen ab und flüchteten. Durch den Angriff der drei Männer zerstreute sich die Freundesgruppe. Eine Passantin wurde auf die Situation aufmerksam und rief die Polizei hinzu. Unverzüglich eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten zum Antreffen der Täter. Durch die eingesetzten Beamten konnten die drei Männer anschließend vorläufig festgenommen werden. Aufgrund einer Beeinflussung durch Alkohol und Drogen wurden den Männern zudem Blutproben entnommen. Der Tatort wurde durch die Kriminalpolizei aufgenommen. Es wurden mehrere Spuren gesichert. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die drei Männer am gestrigen Morgen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

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