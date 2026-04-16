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Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf - versuchter Raub

Braunschweig (ots)

Altstadtring, 15.04.2026, 21:14 Uhr

Mitarbeiterin schlägt Räuber in die Flucht

Am Mittwochabend kam es im westlichen Ringgebiet zu einem versuchten Raub. Hierbei betrat ein bislang unbekannter, maskierter Mann einen Kiosk unter Vorhalt einer Schusswaffe und stellte Forderungen an die 35-jährige Mitarbeiterin hinter der Theke. Aufgrund der Sprachbarriere konnte die 35-Jährige ihn allerdings nicht verstehen. Anschließend versuchte der Täter den Getränkekühlschrank neben der Theke zu öffnen. Dieses konnte durch Zudrücken der Tür durch die Mitarbeiterin verhindert werden. Zudem schrie die 35-Jährige den Unbekannten an und forderte ihn auf, den Kiosk zu verlassen. Der Aufforderung kam der Täter nach und flüchtete unerkannt.

Der Täter wird als ca. 35 Jahre alt, etwa 1,80m groß und von stämmiger Statur beschrieben. Zum Tatzeitpunkt trug der Täter eine schwarze Stoffmütze, eine weiße Sweatjacke mit Reißverschluss und Kapuze und darunter ein blaues T-Shirt. Zudem trug er einen schwarzen Schlauchschal über dem Mund und der Nase sowie eine lange, hellblaue Turnhose mit drei weißen Streifen und dunkelgraue Turnschuhe der Marke Nike. Des Weiteren hat er einen schwarzen Rucksack, eine schwarze Pistole mitgeführt und in einer unbekannten Fremdsprache gesprochen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zur beschriebenen Person geben können, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476 2516 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

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