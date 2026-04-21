Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf - Flaschenwurf

Braunschweig (ots)

Gifhorner Straße, 19.04.2026, 15.45 Uhr

Sachbeschädigung an Pkw von Berliner Fan

Während der Abreise nach dem Fußballspiel, zwischen dem BTSV und dem Hertha BSC, am vergangenen Wochenende kam es zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug. Hierbei wurde ein weißer Hyundai beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter warf eine Glasflasche auf das Fahrzeug aus Berlin. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Nord unter 0531-476 3315 entgegen.

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