Polizei Braunschweig

POL-BS: UPDATE: Vermisste Person

Braunschweig (ots)

UPDATE:

Die Vermisste Hildegart B. wurde wohlbehalten von Angehörigen im Westlichen Ringgebiet angetroffen und wird zurück in ihre Unterkunft überführt.

Ursprüngliche Meldung:

Thomaestraße, 21.04.2026, 09:30 Uhr

Seit gestern morgen wird die 66-jährige Hildegard B. vermisst. Sie ist stark dement und orientierungslos, sodass sie nicht selbstständig in ihre Pflegeeinrichtung zurückfinden kann. Die Dame ist etwa 1,60m groß und trägt schulterlange blondierte Haare und trägt vermutlich einen roten Pullover und eine Jeans. Aufgrund ihres Krankheitsbildes kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich möglicherweise in hilfloser Lage befindet. Polizeiliche Fahndungsmaßnahmen und die Überprüfung ihrer Kontaktadressen führten nicht zum Antreffen von Hildegart B.

Zeugen, die die Dame gesehen haben oder Hinweise zu ihrem Aufenthalt geben können, werden gebeten sich schnellstmöglich beim Kriminaldauerdienst unter 0531-476 2516 oder über den Notruf 110 zu melden.

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