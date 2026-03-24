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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Widerstand geleistet - Drei Polizeibeamte leicht verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Montagabend (23.03.2026) sollte im Rahmen einer Personenkontrolle in der Ludwigstraße ein 23-jähriger Mann kontrolliert werden. Noch bevor seine Identität festgestellt werden konnte, versuchte der Beschuldigte unvermittelt zu Fuß zu flüchten. Die eingesetzten Beamten konnten ihn jedoch unmittelbar ergreifen und an der Flucht hindern.

Im weiteren Verlauf leistete der 23-Jährige erheblichen Widerstand, indem er sich mit massivem Krafteinsatz loszureißen versuchte. Als der Mann zu Boden gebracht werden sollte, sperrte er sich dagegen und trat sowie schlug gezielt nach den Beamten. Erst nach dem Eintreffen weiterer Unterstützungskräfte konnte er fixiert und gefesselt werden.

Sowohl der Beschuldigte als auch insgesamt drei Polizeibeamte wurden bei den Widerstandshandlungen leicht verletzt.

Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten Betäubungsmittel (Ketamin und Marihuana). Der 23-Jährige wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Er muss sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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