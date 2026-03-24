Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gewächshäuser in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Mutterstadt (ots)

Am 23.03.2026, gegen 19:30 Uhr, gerieten aus bislang unbekannter Ursache zwei Gewächshäuser auf einer frei zugänglichen Feldfläche eines landwirtschaftlichen Betriebs in Mutterstadt in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und löschen.

Die Polizei geht nach aktuellem Ermittlungsstand von Brandstiftung aus und hat die Untersuchungen zur genauen Brandursache aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 80.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt.

Personen, die verdächtige Beobachtungen im Umfeld des landwirtschaftlichen Betriebs gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

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