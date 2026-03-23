Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Streit bei Fußballspiel eskaliert - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagnachmittag (22.03.2026), gegen 16:45 Uhr, wurde ein 19-Jähriger bei einem Fußballspiel auf dem Guiliniplatz von einem Unbekannten geschlagen. Beim Fußballspiel sei es zu einem Streit gekommen, welcher derart eskalierte, dass ein Mann den 19-Jährigen an den Kopf schlug. Der Angreifer konnte flüchten, bevor die alarmierten Polizeikräfte eintrafen. Er wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 1,70 m groß, ca. 30 Jahre alt. Er habe eine gelb-rote Jogginghose getragen.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise zu dem Angreifer geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, unter Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell