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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Diebstahl auf Baustelle
Zeugen gesucht

Weeze (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Montag, 16:00 Uhr, und Dienstag (19. Mai 2026), 06:00 Uhr, auf einer Baustelle an der Geschwister-Koopmann-Straße Kupferkabel entwendet. Sie knippsten die Kabel von einem Baustrom-Verteilerkasten ab, danach flüchteten sie. Zeugen, die in dem Zusammengang etwas Verdächtiges gesehen haben, melden sich bitte bei der Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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