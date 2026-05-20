POL-KLE: Weeze - Diebstahl auf Baustelle
Zeugen gesucht
Weeze (ots)
Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Montag, 16:00 Uhr, und Dienstag (19. Mai 2026), 06:00 Uhr, auf einer Baustelle an der Geschwister-Koopmann-Straße Kupferkabel entwendet. Sie knippsten die Kabel von einem Baustrom-Verteilerkasten ab, danach flüchteten sie. Zeugen, die in dem Zusammengang etwas Verdächtiges gesehen haben, melden sich bitte bei der Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)
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