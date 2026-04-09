Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Hoogstede - Verkehrsunfallflucht auf Combi-Parkplatz - Zeugen gesucht

Hoogstede (ots)

Zwischen Donnerstag, dem 02.04.2026, 11:00 Uhr, und Samstag, dem 04.04.2026, 16:00 Uhr, kam es auf dem Combi-Parkplatz an der Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen abgestellten schwarzen VW Tiguan vermutlich beim Ein- oder Aussteigen, als er seine Fahrzeugtür gegen den VW stieß. Entsprechende Kratzer sind auf der Beifahrertür zu erkennen. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Telefonnummer 05943/92000 zu melden.

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