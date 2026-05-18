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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verfassungstag in Rheinland-Pfalz: 149 Beförderungen im Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verfassungstag in Rheinland-Pfalz: 149 Beförderungen im Polizeipräsidium Mainz
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Mainz (ots)

Der 18. Mai steht in Rheinland-Pfalz traditionell im Zeichen der Demokratie. Anlässlich des Verfassungstages würdigt das Land regelmäßig das Engagement seiner Bediensteten. Auch im Polizeipräsidium (PP) Mainz gab es in diesem Jahr besonderen Grund zur Freude: Insgesamt 149 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhielten ihre Beförderungsurkunden.

Polizeipräsident Reiner Hamm ließ es sich nicht nehmen, einen Teil der Urkunden am Standort Mainz persönlich zu übergeben. Er gratulierte den Kolleginnen und Kollegen aus der Schutz- und Kriminalpolizei sowie der Polizeiverwaltung zu ihren Leistungen und dankte ihnen für ihren unermüdlichen Einsatz für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger.

Die Beförderungen erstreckten sich über alle Laufbahnen und Fachbereiche des Präsidiums. Die Ernannten führen ab sofort neue Amtsbezeichnungen, die ihre Leistung und Verantwortung widerspiegeln:

   -	Schutz- und Kriminalpolizei: Die Ernennungen reichten von 
Polizei-/Kriminaloberkommissar/innen über Hauptkommissar/innen bis 
hin zu Ämtern im höheren Dienst wie Polizeoberrat oder 
Kriminaldirektor. -	Polizeiverwaltung: Auch im Verwaltungsbereich 
wurden wichtige Karriereschritte vollzogen, unter anderem mit 
Ernennungen zu Polizeioberinspektor/innen, Polizeiamtmännern/-frauen 
sowie zum Oberregierungsrat.

Der Verfassungstag erinnert an die Annahme der rheinland-pfälzischen Verfassung im Jahr 1947. Dass die Beförderungen traditionell an diesem Tag stattfinden, unterstreicht die besondere Rolle der Polizei als Garant für die freiheitlich-demokratische Grundordnung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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