Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Nach Meldung durch Busfahrer Schreckschusswaffe und Messer sichergestellt

Mainz (ots)

Am Freitagnachmittag, 15.05.2026, gegen 16:30 Uhr kam es in der Mainzer Innenstadt zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein Mann mit Pistole im Hosenbund gemeldet wurde.

Ein Busfahrer hatte die Polizei verständigt, nachdem er bei einem Fahrgast besagte Pistole im Hosenbund bemerkt hatte. Der Busfahrer ließ den Mann daraufhin nicht mitfahren.

Der 47-jährige Beschuldigte konnte kurze Zeit später im Bereich des Münsterplatzes angetroffen werden. Bei der Kontrolle fanden Einsatzkräfte ein Karambit-Messer in seiner Hosentasche. Zudem wurde in einer Tragetasche eine Schreckschusswaffe entdeckt.

Die Gegenstände wurden sichergestellt.

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