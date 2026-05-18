PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss auf der A643

Mainz (ots)

Am Samstagabend, gegen 18:40 Uhr, kam es auf der A643 in Fahrtrichtung Mainz zu einem Verkehrsunfall unter erheblichem Alkoholeinfluss.

Ein 57-jähriger Fahrzeugführer befuhr die A643 aus Richtung Wiesbaden kommend in Richtung Mainz und fiel hierbei durch eine unsichere Fahrweise auf. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Mann mehrfach in Schlangenlinien, geriet zeitweise auf den Standstreifen und kollidierte schließlich im Bereich einer Baustelle mit einem Betonpoller.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete das Fahrverhalten, verständigte umgehend über den Notruf die Polizei und folgte dem Fahrzeug bis nach Mainz-Gonsenheim. Dort konnte der Fahrer in der Weserstraße durch Einsatzkräfte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,75 Promille. Darüber hinaus stellte sich heraus, dass der 57-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Das Fahrzeug wies mehrere unfallbedingte Schäden auf.

Gegen den Beschuldigten wurden mehrere Strafanzeigen eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 18.05.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Kraftrad in der Mainzer Neustadt gestohlen

    Mainz (ots) - Zwischen Samstag, 09.05.2026, und Samstag, 16.05.2026, wurde in der Mainzer Neustadt ein Kraftrad entwendet. Das Motorrad war auf dem Gehweg im Bereich der Kreuzung Nackstraße/Josefsstraße abgestellt. Der Besitzer bemerkte den Diebstahl am Samstagabend, 16.05.2026, und erstattete Anzeige. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten im Bereich Heiligkreuzweg

    Mainz (ots) - Am Mittwoch, 13.05.2026, gegen 17:00 Uhr, kam es im Bereich Mainz-Heiligkreuzweg / Emy-Roeder-Straße / Hechtsheimer Straße / Alte Mainzer Straße zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Ein 47-jähriger Fahrer befuhr den Heiligkreuzweg aus Richtung Mainz-Weisenau kommend und wollte die Kreuzung geradeaus in Richtung Emy-Roeder-Straße ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Körperverletzung am Rheinufer in Mainz

    Mainz (ots) - Am Donnerstag, 14.05.2026, gegen 20:50 Uhr, kam es am Rande der Veranstaltung "Weinufer" im Bereich des Adenauerufers in Mainz zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer 49-jährigen Frau. Nach bisherigen Erkenntnissen verweigerte eine bislang unbekannte Person die Zahlung der Toilettengebühr und trat der Geschädigten im weiteren Verlauf in den Bauch. Anschließend flüchtete die Person in Richtung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren