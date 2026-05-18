Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss auf der A643

Mainz (ots)

Am Samstagabend, gegen 18:40 Uhr, kam es auf der A643 in Fahrtrichtung Mainz zu einem Verkehrsunfall unter erheblichem Alkoholeinfluss.

Ein 57-jähriger Fahrzeugführer befuhr die A643 aus Richtung Wiesbaden kommend in Richtung Mainz und fiel hierbei durch eine unsichere Fahrweise auf. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Mann mehrfach in Schlangenlinien, geriet zeitweise auf den Standstreifen und kollidierte schließlich im Bereich einer Baustelle mit einem Betonpoller.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete das Fahrverhalten, verständigte umgehend über den Notruf die Polizei und folgte dem Fahrzeug bis nach Mainz-Gonsenheim. Dort konnte der Fahrer in der Weserstraße durch Einsatzkräfte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,75 Promille. Darüber hinaus stellte sich heraus, dass der 57-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Das Fahrzeug wies mehrere unfallbedingte Schäden auf.

Gegen den Beschuldigten wurden mehrere Strafanzeigen eingeleitet.

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