Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Kraftrad in der Mainzer Neustadt gestohlen

Mainz (ots)

Zwischen Samstag, 09.05.2026, und Samstag, 16.05.2026, wurde in der Mainzer Neustadt ein Kraftrad entwendet. Das Motorrad war auf dem Gehweg im Bereich der Kreuzung Nackstraße/Josefsstraße abgestellt. Der Besitzer bemerkte den Diebstahl am Samstagabend, 16.05.2026, und erstattete Anzeige.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

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