Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Auf der A63 bei Nieder-Olm Kontrolle über das Fahrzeug verloren

Mainz (ots)

Am Mittwoch, 13.05.2026, gegen 17:00 Uhr, kam es auf der A63 in Fahrtrichtung Mainz, Höhe Anschlussstelle Nieder-Olm Nord, zu einem Verkehrsunfall.

Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer wechselte vom linken auf den mittleren Fahrstreifen, verlor vermutlich infolge von Aquaplaning die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und prallte gegen die Mittelleitplanke. Anschließend kam der Pkw auf dem linken Fahrstreifen entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen.

Der Fahrer wurde leicht verletzt und zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, es wurde abgeschleppt.

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