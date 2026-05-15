PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: 69-Jährige beim Einkaufen in Mainz-Bretzenheim bestohlen

Mainz-Bretzenheim (ots)

Am Mittwoch, 13.05.2026, zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr, kam es in einem Einkaufsmarkt in Mainz-Bretzenheim zu einem Diebstahl zum Nachteil einer 69-jährigen Geschädigten.

Die Geschädigte bewahrte ihr Portemonnaie in einer Einkaufstasche in ihrem Einkaufswagen auf. Nach derzeitigem Erkenntnisstand entwendeten zwei bislang unbekannte Frauen dieses in einem unbeobachteten Moment. Im Portemonnaie befanden sich unter anderem Bargeld, Bankkarten sowie Dokumente.

Im Anschluss wurde an einem Bankautomaten in der Nähe wiederholt unberechtigt Bargeld mit der entwendeten Bankkarte abgehoben.

Die Geschädigte ließ ihre Karten schließlich sperren.

Die Polizei ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 15.05.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Einbruch in Einfamilienhaus in Ober-Olm

    Ober-Olm (ots) - Am Donnerstag, 14.05.2026, zwischen 10:00 Uhr und 16:00 Uhr, kam es in der Straße "Am Rabenkopf" in Ober-Olm zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter hebelten im rückwärtigen Bereich des Anwesens eine Terrassentür im Kellergeschoss auf und verschafften sich so Zutritt zum Anwesen. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten in allen Geschossen. Entwendet wurden ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 08:55

    POL-PPMZ: Unbekannter Täter greift Straßenbahnfahrer in Mainz-Marienborn an

    Mainz (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 15.05.2026, gegen 03:40 Uhr, kam es in einer Straßenbahn der Linie 53 im Bereich der Achardstraße in Mainz-Marienborn zu einem Übergriff auf einen Straßenbahnfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen beleidigte ein bislang unbekannter Fahrgast den 62-jährigen Straßenbahnfahrer zunächst verbal, weil er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren