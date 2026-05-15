Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: 69-Jährige beim Einkaufen in Mainz-Bretzenheim bestohlen

Mainz-Bretzenheim (ots)

Am Mittwoch, 13.05.2026, zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr, kam es in einem Einkaufsmarkt in Mainz-Bretzenheim zu einem Diebstahl zum Nachteil einer 69-jährigen Geschädigten.

Die Geschädigte bewahrte ihr Portemonnaie in einer Einkaufstasche in ihrem Einkaufswagen auf. Nach derzeitigem Erkenntnisstand entwendeten zwei bislang unbekannte Frauen dieses in einem unbeobachteten Moment. Im Portemonnaie befanden sich unter anderem Bargeld, Bankkarten sowie Dokumente.

Im Anschluss wurde an einem Bankautomaten in der Nähe wiederholt unberechtigt Bargeld mit der entwendeten Bankkarte abgehoben.

Die Geschädigte ließ ihre Karten schließlich sperren.

Die Polizei ermittelt.

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