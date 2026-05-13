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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Revolver im Handschuhfach, unter Drogen und ohne Führerschein: Verkehrskontrolle endet mit mehreren Strafanzeigen

Mainz (ots)

In der Nacht zum Mittwoch, 13.05.2026, gegen 02:00 Uhr, wurde ein 23-jähriger Autofahrer an einer Kontrollstelle der Polizei auf der Theodor-Heuss-Brücke in Mainz kontrolliert. Während der Verkehrskontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Mann keinen Führerschein vorweisen konnte. Zudem ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum.

Im Verlauf der Kontrolle wurde im Handschuhfach des Fahrzeugs ein geladener Revolver aufgefunden. Als der Fahrer daraufhin gefesselt werden sollte, flüchtete er zu Fuß in Richtung Hessen und wollte offenbar über das Brückengeländer in den Rhein springen. Durch das Einschreiten und Zureden der Polizeikräfte konnte der Mann jedoch von seinem Vorhaben abgehalten und festgenommen werden.

Ein Drogentest verlief positiv auf mehrere Betäubungsmittel. Zudem stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht versichert war. Die geladene Waffe wurde sichergestellt.

Gegen den 23-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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