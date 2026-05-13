Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: 12-Jähriger angegriffen

Mainz-Finthen (ots)

Am Dienstag, 12.05.2026, gegen 19:25 Uhr, kam es in der Straße "Katzenberg" in Mainz-Finthen zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 12-jährigen Mainzers.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Geschädigte beim Herausbringen des Mülls von zwei bislang unbekannten Jugendlichen angesprochen. Im weiteren Verlauf schlug einer der beiden dem 12-Jährigen mehrfach gegen den Kopf. Der zweite Tatverdächtige stand währenddessen daneben und feuerte den Täter an.

Der Haupttäter kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 15 Jahre alt - etwa 160 cm groß - lockige Haare - mitteldunkler Teint - platte Nase - schwarze Jacke

Nach der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme wurde der 12-Jährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-34350 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

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