Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Raub im Hechtsheimer Gewerbegebiet

Mainz-Hechtsheim (ots)

Am Dienstag, den 12.05.2026, gegen 17:20 Uhr, kam es im Hechtsheimer Gewerbegebiet in Mainz zu einem dreisten Trickdiebstahl, der in eine räuberische Handlung überging. Ein 82-jähriger Mainzer wurde Opfer eines Täterduos, das mit einer perfiden Masche vorging.

Nach bisherigen Erkenntnissen versperrten die Täter dem Pkw des Geschädigten zunächst mit ihrem eigenen Fahrzeug den Weg und zwangen ihn so zum Anhalten. Ein männlicher Täter sprach den Senior daraufhin an und verwickelte ihn in ein Gespräch. Unter dem Vorwand, sein Vater liege im Krankenhaus und es entspreche der Tradition, Angehörigen zur schnellen Genesung ein Geschenk zu überreichen, suchte er die körperliche Nähe zum Opfer.

Kurz darauf stieg eine weibliche Begleitperson aus dem Täterfahrzeug aus und trat ebenfalls an den Geschädigten heran. In einer inszenierten Geste der Dankbarkeit versuchten beide Personen, die Hände des Seniors zu küssen, an denen dieser Goldringe trug. Als der 82-Jährige dies unterband, legte ihm der männliche Täter eine wertlose, goldfarbene Kette um den Hals. Diesen Moment der Ablenkung nutzte der Täter, um die hochwertige Goldkette, die der Geschädigte bereits trug, mit Gewalt vom Hals zu reißen.

Das Duo flüchtete anschließend unmittelbar mit einem silbernen Pkw vom Tatort. Besonders auffällig: Das Fahrzeug war mit einem französischen Kurzzeitkennzeichen versehen. Während der Flucht warfen die Unbekannten die zuvor entwendete Kette aus dem Fenster dem Geschädigten wieder zu. Beim rasanten Wegfahren touchierten die Täter zudem das Fahrzeug des Seniors, wodurch Sachschaden entstand.

Die Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

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