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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Lagerbereich eines Supermarktes - Gasflaschen entwendet

Mainz-Finthen (ots)

Am Montag, 11.05.2026, gegen 16:00 Uhr, wurde der Polizei ein Einbruch in einen Lagerbereich für Gasflaschen eines Supermarktes in Mainz-Finthen gemeldet.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem umzäunten Lagerbereich. Die Täter entwendeten insgesamt 17 Propangasflaschen, wie sie unter anderem für den Betrieb von Grills verwendet werden.

Es entstand ein Schaden im hohen dreistelligen Bereich.

Die Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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