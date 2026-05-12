Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - 47-Jähriger meldet Schaden und verstrickt sich in Widersprüche

Mainz (ots)

Am Montagabend, 11.05.2026, gegen 20:45 Uhr, kam es in der Oppenheimer Straße in Mainz-Laubenheim zu einem Verkehrsunfall unter dem Verdacht des Alkoholeinflusses.

Ein 47-jähriger Mann meldete der Polizei selbst einen Schaden an seinem Fahrzeug. Bereits während des Notrufs fiel auf, dass der Mann stark lallte. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte frische Beschädigungen am Fahrzeug fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte das Fahrzeug beim Einfahren auf ein Grundstück ein Treppengeländer eines angrenzenden Wohnhauses touchiert haben. Zudem deuten weitere Schäden am Pkw auf einen möglichen weiteren Unfall hin.

Der Mann machte widersprüchliche Angaben zum Geschehen. Er gab unter anderem an, nach der Fahrt Alkohol konsumiert und anschließend den Schaden bemerkt zu haben. Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte er ab.

Gegen den 47-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

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