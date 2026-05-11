Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: U-Haft nach versuchtem Tötungsdelikt in Alzey

Mainz/Alzey (ots)

Ein 24-jähriger iranischer Staatsangehöriger aus Alzey soll in der Nacht von Freitag auf Samstag, 09. Mai 2026, gegen 02:00 Uhr mit einem 26-jährigen afghanischen Staatsangehörigen aus dem Landkreis Kusel im Schlosspark in Alzey in Streit geraten sein. Im Verlauf des Streits verletzte der Beschuldigte den Geschädigten mit einem Messer und fügte ihm Verletzungen zu. Der Verletzte wurde durch Zeugen in ein Krankenhaus gebracht.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mainz ordnete der zuständige Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mainz Untersuchungshaft gegen den Beschuldigten wegen des Verdachts des versuchten Totschlags an. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Aufgrund des aktuellen Ermittlungsstands und dem Fortdauern der Ermittlungen können zum derzeitigen Zeitpunkt auch auf Nachfrage keine weiteren Informationen erteilt werden.

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