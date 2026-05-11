Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zweijähriges Kind ungesichert im Fahrzeug - Eltern uneinsichtig

Mainz (ots)

Am Freitag, 08.05.2026, gegen 09:40 Uhr wurde im Mainzer Stadtgebiet im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein Pkw festgestellt, in dem ein zweijähriges Kind ungesichert auf dem Schoß der Beifahrerin mitfuhr.

Der 32-jährige Fahrer des "Smart" sowie die 31-jährige Mitfahrerin zeigten sich uneinsichtig und reagierten verbal aggressiv. Zudem verstrickten sie sich wiederholt in Widersprüche, indem sie etwa vorgaben, dass ein medizinischer Notfall bei der Frau vorläge, aber keine Hilfe benötigt werde. Nach entsprechenden Hinweisen auf die erheblichen Sicherheitsrisiken wurde die Weiterfahrt unterbrochen.

Die Polizei leitete entsprechende Odnungswidrigkeitenverfahren ein.

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